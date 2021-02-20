خيري رمضان: عمرو أديب يعاني من آلام كثيرة في الظهر.. فيديو

كشف خيري رمضان، عن بعض تفاصيل إصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث السيارة التي تعرض لها قبل أيام، قائلًا: "تألم كثيرًا عقب الحادث الذي تعرض له".





وأشار خيري رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أن الإعلامي الشهير عانى خلال الساعات الأولى من الحادث بشكل كبير، من آلام في الظهر، رغم أن كل التحاليل الطبية جيدة، إلا أن حالته الصحية كانت غير مستقرة.

وأضاف أنه تواصل مع الإعلامية لميس الحديدي للتعرف على حالة أديب الصحية، حيث أنها أكدت له أنه كان يعاني من ألام في الظهر ولم يكن قادرًا على النوم، وتُطالب المواطنين بالدعاء له.