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المحكمة الدستورية العليا: الرئيس السيسي أول من حذر من خطورة الإرهاب

السبت 20/فبراير/2021 - 10:48 م
المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا
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أسامة علي
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن كلمة الرئيس السيسي كانت محل تقدير لجميع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

وأضاف سعيد مرعي خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت العديد من المحاور تتعلق أبرزها ، تحدثه عن دور القضاء الدستوري فى مكافحة الإرهاب، معقبا:" الرئيس السيسى أول من نبه وحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على أمن الوطن والمواطن وتأثيره على التنمية عاليما".

وتابع: الرئيس السيسى أول من دعا دول العالم للتكاتف ضد الإرهاب ودحره، معقبا:" بفضل من الله وتوفيقه نجح الرئيس السيسى فى القضاء على الإرهاب ودحره وانقاذ مصر من خطورة الإرهاب وآثاره السيئة".

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد القضاء على الإرهاب بدأ الرئيس فى المحور الثاني وهو محور التنمية لتأسيس الدولة وتثبيت أركان دولة عصرية، لافتا إلى خطوة التنمية مهمة تؤدي زيادة الاستثمار فى مصر وتحقق للمواطن المصرى المصلحة الكبرى فى رفع مستوى معيشته، وهو ما شعر به المواطن.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرئيس السيسى لا يتوانى فى كل لحظة عن تحقيق أعلى درجات التنمية وتحقيق ازدهار مصر كلها، معقبا:" لا يمكننا ان ننسى موقف الرئيس السيسى من تطوير الريف المصرى، بما يعكس شعوره بأهل ومواطنيه فى الريف المصرى".

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، بداية تولى الرئيس السيسى لم يبخل بأغلى شئ فى الحياة، حيث حمل روحه على كفه لتخليص مصر ممن أحكموا القبضة عليها.
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