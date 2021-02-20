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300 ألف شهريا.. العناني يكشف مفاجأة عن أعداد السائحين بمصر

السبت 20/فبراير/2021 - 11:11 م
خالد العناني، وزير
خالد العناني، وزير السياحة والآثار
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إسراء صبري
قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وزارة الصحة وفرت الأطقم الطبية في المنافذ والمطارات، خاصة شرم الشيخ والغردقة؛ نتيجة طلب بعض الدول، تحليل pcr، من مواطنيها، قبل مغادرة المطار، معقبا: "تم توفير الاطقم الطبية، ومكان مخصص لهم يتم فيه إجراء تحاليل الـ pcr.

وأضاف "العناني"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون إي"، ان مواطني مرسى علم يعانون من بعض المشكلات الخاصة بالسياحة، معقبا: "قالولي أن آخر وزير سياحة زار المدينة من 2007..وقاموا بعرض كافة المشاكل التي تواجههم".

وأوضح، أنهم طالبوا تواجد فريق طبي في المطار الخاص بهم من أجل إجراء المسحات والتحاليل، منوها بأن السائح يضع في اعتبار أنه سيجد رعاية وحماية طبية في حال إصابته في مصر.

وأشار إلى أن عدد السائحين أصبح في تقدم مستمر، معقبا: أعداد السائحين تراوحت بين 270 إلى 300 ألف سائح..مسترسلا: الأعداد أقل من المتوقع ولكن ما يهمنا هو وجود السائحين واستمرار توافدهم وثقتهم في السياحة المصرية.

وشدد على أن مصر من ضمن البلاد للتي فتحت السياحة ولم تغلقها حتى الآن، وهذا يشير إلى مدى سمعة مصر السياحية في الخارج.
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