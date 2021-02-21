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عوض تاج الدين: لا توجد دولة في العالم حصلت على كمية كافية من لقاح كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:49 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حمزة شعيب
نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حصول أي دولة في العالم على كمية كافية من لقاح كورونا حتى الآن.

وأكد "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أساس العلاج بكورونا هي أدوية تعالج الأعراض، وأدوية إضافية تساعد على مقاومة المرض".

وتابع "عندنا معايير مصرية لأدوية معينة يتم استخدامها مع كل حالة على حدة، وهذه هي بروتوكولات العلاج"، مشيرا إلى أن اللقاحات تُعطى للمواطنين بعد إقرار مكتوب منه، لافتا إلى أن عدد اللقاحات المتاح حتى الآن قليل جدًّا.

وأوضح أن بروتوكول علاج يعني وجود وسيلة استرشادية لعلاج المريض، وهي تتغير بشكل دائم وفقًا للخبرات المتكونة، والمعايير العالمية، ونتائج الأبحاث.

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