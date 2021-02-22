حدث ليلا.. وزير الرياضة يكشف أسباب تأخر بعثة الزمالك.. الصحة تزف بشرى سارة بخصوص لقاح كورونا.. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس.. وفاة مريض السمنة بالغربية

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137837 حالة حتى اليوم.
كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة من التحرك نحو حل أزمة بعثة القلعة البيضاء التي كانت عالقة في الجزائر وتعثر وصولها إلى السنغال لخوض مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن شحنة من لقاح كورونا، ستصل صباح اليوم الاثنين، مضيفا أن اللقاح سيكون سينوفارم.
تشهد مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان ، حاليا ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس، حيث توافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، المئات من الزوار الأجانب والمصريين لمشاهدة الظاهرة.
أعرب طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن حزنه على الظلم الذي يتعرض له نجله داخل القلعة الحمراء.
انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك عبر هاشتاج جديد، وذلك تأكيدا على بيان الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية على "تويتر".
علق المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ، علي ازمة طائرة بعثه الفريق خلال تواجهه الي السنغال .
نشرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، في العاصمة طرابلس.
كشف استطلاع جديد للرأي، رغبة نصف الجمهوريين، التخلي عن حزبهم؛ للانضمام إلى حزب جديد، إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب هو زعيمه.
قالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، إن الإعلامي عمرو أديب، يشعر ببعض الآلام نتيجة الحادثة التي تعرض لها، ولكنه يتماثل للشفاء.
أعلنت الفنانة نجلاء بدر، إصابتها منذ قليل بفيروس كورونا المستجد.
أثارت صورة عمرو دياب، الجديدة أزمة أغنية "شكرًا" مجددًا بين جمهوري الهضبة، ورامي صبري، وذلك بسبب ارتداء عمرو، لـ كاب يحمل اسم الأغنية.
لفظ الشاب محمود سمير العشري مصاب ومريض السمنه المفرطه أنفاسه الأخيرة إثر تدهور صحته، حيث أجرى فحوصات بمستشفى قصر العيني، ولكن تدهورت حالته خلال الـ14 يوما الماضية، وتوفي في منزله.
تمكن اهالى عزبة علاء بمركز أطسا بالفيوم ، من الامساك بأحد اللصوص أثناء قيامة بسرقة دراجة بخارية، من أمام أحد المنازل.
نفت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، سعيها للمواجهة أمام الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة تحسين العلاقات.
ضحية جديدة وقعت فريسة لـ شيطان الشهوة، الذي يمهد لصاحبه طريقا يبدأ بلحظات المتعة وينتهى به خلف القضبان، طفلة جديدة ضحية لشخص من عائلة والدها اغتال براءتها.