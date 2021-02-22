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سهل ولذيذ.. طريقة عمل سويسرول في المنزل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:34 ص
طريقة عمل سويسرول
طريقة عمل سويسرول
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هاجر هانئ
سويسرول من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سويسرول في المنزل بأسهل الخطوات.


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مقادير سويسرول:

كوب دقيق 
ملح 
سكر 
6 بيضة مفصولة
2 باكو فانيليا 
 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 

-الحشو

شوكولاتة كريمي 

-الوجه

كريم شانتي 
شوكولاتة  رقائق
فول سوادني مجروش 
جوز هند 
كريز حلويات 


طريقة تحضير سويسرول

-يضرب في العجان بياض البيض مع رشة ملح
-يضرب صفار البيض مع رشة ملح والفانيليا والسكر
-يخلط الدقيق مع البيكنج بودر
-يضاف خليط الصفار لخليط البياض والدقيق على مراحل مع التقليب برفق حتى تخلط كل المقادير
-يدهن ورق زبدة بالزيت ويفرد في صينية مستطيلة مقاس 30
-يفرد في الصينية خليط الكيك
-توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالى 12 دقيقة
- يلف في فوطة نطيفة وهو دافىء ويترك ليبرد تماما
-يفرد ويحشى بالشوكولاتة الكريمى ويلف مرة أخرى
-يزين بالكريم شانتي ورقائق الشوكولاتة وكريز الحلويات
-يمكن أن يزين حسب الرغبة
-يقطع ويقدم .
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