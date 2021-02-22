سهل ولذيذ.. طريقة عمل سويسرول في المنزل

سويسرول من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سويسرول في المنزل بأسهل الخطوات.









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مقادير سويسرول:





كوب دقيق

ملح

سكر

6 بيضة مفصولة

2 باكو فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر





-الحشو





شوكولاتة كريمي





-الوجه





كريم شانتي

شوكولاتة رقائق

فول سوادني مجروش

جوز هند

كريز حلويات









طريقة تحضير سويسرول





-يضرب في العجان بياض البيض مع رشة ملح

-يضرب صفار البيض مع رشة ملح والفانيليا والسكر

-يخلط الدقيق مع البيكنج بودر

-يضاف خليط الصفار لخليط البياض والدقيق على مراحل مع التقليب برفق حتى تخلط كل المقادير

-يدهن ورق زبدة بالزيت ويفرد في صينية مستطيلة مقاس 30

-يفرد في الصينية خليط الكيك

-توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالى 12 دقيقة

- يلف في فوطة نطيفة وهو دافىء ويترك ليبرد تماما

-يفرد ويحشى بالشوكولاتة الكريمى ويلف مرة أخرى

-يزين بالكريم شانتي ورقائق الشوكولاتة وكريز الحلويات

-يمكن أن يزين حسب الرغبة