سهل ولذيذ.. طريقة عمل سويسرول في المنزل

سويسرول من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سويسرول في المنزل بأسهل الخطوات.
اقرأ إيضا..
مقادير سويسرول:
كوب دقيق
ملح
سكر
6 بيضة مفصولة
2 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
-الحشو
شوكولاتة كريمي
-الوجه
كريم شانتي
شوكولاتة رقائق
فول سوادني مجروش
جوز هند
كريز حلويات
طريقة تحضير سويسرول
-يضرب في العجان بياض البيض مع رشة ملح
-يضرب صفار البيض مع رشة ملح والفانيليا والسكر
-يخلط الدقيق مع البيكنج بودر
-يضاف خليط الصفار لخليط البياض والدقيق على مراحل مع التقليب برفق حتى تخلط كل المقادير
-يدهن ورق زبدة بالزيت ويفرد في صينية مستطيلة مقاس 30
-يفرد في الصينية خليط الكيك
-توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالى 12 دقيقة
- يلف في فوطة نطيفة وهو دافىء ويترك ليبرد تماما
-يفرد ويحشى بالشوكولاتة الكريمى ويلف مرة أخرى
-يزين بالكريم شانتي ورقائق الشوكولاتة وكريز الحلويات
-يمكن أن يزين حسب الرغبة
-يقطع ويقدم .