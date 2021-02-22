لتيسير الحركة المرورية.. رفع 329 حالة إشغال طريق في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.







في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة أسفرت عن الآتي:-

- رفع ١٩١ حالة إشغال مخالفة بنطاق بشوارع (النصر - الاتوبيس - عبد السلام الشاذلى - الموقف - المستشفى - الجمهورية - الجيش - النافورة - عرابى - ميدان المحطة) بدمنهور

- إزالة ١١٧ مخالفة إشغال طريق، وتحرير ٤ محاضر بمركز ومدينة كفر الدوار.



- رفع ٢١ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة رشيد.

- تحرير ١٠ محاضر وغرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بمركز ومدينة حوش عيسى.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن الآتي:

- غلق وتشميع ٨ محلات بدون ترخيص وتوقيع ٨ غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بمركز دمنهور

- رفع ١٢٨ حالة إشغال متنوع بالشوارع بمركز رشيد.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الأربعاء، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:

- إزالة ١٥٠ حالة إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينة رشيد

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية

-رفع ٢٢ حالة إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشة بكوم حمادة

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع (الجيش - قونيا - الكورنيش - النافورة - السريع - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الأتوبيس) بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة مقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

اقرأ أيضا: عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة والزراعة في المنازل بالبحيرة

