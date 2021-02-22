مواصفات تويوتا افالون موديل 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي

تشارك شركة تويوتا اليابانية بالعديد من الإصدارات داخل السوق السعودي، مثل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، واصدارات الطرق الوعرة، وأيضًا قائمة السيارات السيدان التي تضم باقة من النماذج المختلفة ومن بينها، النسخة "افالون" موديل 2021، وتأتي هذه السيارة بحزمة من المواصفات الخاصة بوسائل الأمن والسلامة، بالإضافة إلى قدراتها الفنية وأساليب التحكم والرفاهية. وأساليب





تأتي افالون 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 297 حصان، عند 6500 إلى 6600 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 356 نيوتن/متر، عند 4600 إلى 4700 دورة في الدقيقة، وتستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.





افالون 2021 منظومة للوسائد الهوائية AIR BAGS أمامية وخلفية، وستائر الحماية الجانبية، وأنظمة المكابح مثل ABS و EBD، بالاضافة إلى حزمة اخرى من وسائل التحكم والمساعدة على الطريق، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وقفل مركزي للأبواب والزجاج. وتضم السيارة





وتحتوي مقصورة القيادة على مقاعد ذات تحكم كهربائية مع إمكانية التدفئة، ورز تفعيل وإيقاف المحرك دون مفتاح، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 9 بوصة، تدعم نظام ابل كار بلاي، ومقود حركة مغطى بالجلد الطبيعي مزود بأنظمة التحكم، ومرآة رؤية خلفية بخاصية التعتيم الذاتي، ونظام التحذير للنقطة العمياء، وفتحة سقف كهربائية.





ويبلغ سعر تويوتا افالون 2021 لفئة PREMIUM، ما قيمته 172 ألف ريال سعودي.