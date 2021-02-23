بالصور.. رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة

عقد منذ قليل بمقر ‏بمقر إدارة الجامعة، اجتماع طارئ لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، وحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شهد المجلس حضور عمداء مختلف الكليات، والدكتور فؤاد هراس عضو المجلس، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.



