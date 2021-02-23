ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور.. رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
عقد منذ قليل بمقر ‏بمقر إدارة الجامعة، اجتماع طارئ لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، وحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
كما شهد المجلس حضور عمداء مختلف الكليات، والدكتور فؤاد هراس عضو المجلس، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس كافة الأعمال المتضمنة، مع التأكيد على استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الكليات، استعدادًا لبدء الامتحانات وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دخل غيبوبة 23 يوما.. وفاة طالب هندسة طنطا متأثرا بإصابته في حادث سير

‏السفير المصري في جيبوتي يستقبل رئيس جامعة طنطا

بالأسماء.. محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يكرمان عباقرة الجامعات المصرية

رئيس جامعة طنطا: تعاون غير مسبوق مع الأجهزة التنفيذية لدعم استراتيجية 2030

المسلماني: جامعة طنطا تخطو بثقة نحو العالمية والتميز

خلال حفل التكريم.. محافظ الغربية: الطلاب المتفوقون نموذج مشرف لجامعة طنطا

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. لقاء المتوفى بمن سبقه من أهله ومشاهد عن حياة البرزخ

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر.. ومفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

بشرى سارة من التعليم لطلاب المدارس بشأن امتحانات التيرم الأول

دوري أبطال أفريقيا.. كهربا وبواليا يقودان هجوم الأهلي أمام سيمبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد

لكزس تطرح IS 500 إف سبورت الجديدة .. صور

بسبب فيسبوك .. تويوتا تعوض مالك سيارة FJ CRUISER بعد تحطمها في حادث بشع ..صور