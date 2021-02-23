تعليم السويس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول





حضر الاجتماع اشرف السروى مدير التعليم العام و احمد عبد الحميد مدير التعليم الفنى و مديري المراحل التعليمية ومدير التطوير التكنولوجي .





تناول الاجتماع خطة العمل الخاصة بالامتحانات وكيفية توفير مناخ مناسب لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول لاعضاء هيئة التدريس و الطلاب فى كافة المراحل التعليمية الثلاثة.





وأكد " عمارة " ضرورة متابعة التطوير التكنولوجي لاستعداد المدارس وجودة الاتصال بالإنترنت والتدخل السريع في أي موقف عاجل كما وجه وكيل المديرية بتشكيل غرف عمليات بالمديريات وبالإدارات التعليمية واتصالها المباشر .





كما اجتمع بموجهي العموم و ناقش معهم الصورة النهائية للورقة الامتحانية وكيفية توزيع الدرجات ووضع الاسئلة بحيث تشمل اجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية.