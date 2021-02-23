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تعليم

تعليم السويس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حسن غنيمة
عقد ياسر عمارة،  وكيل مديرية  التربية والتعليم بالسويس،  اجتماعا اليوم الثلاثاء،  بمقر المديرية ، لانهاء اخر  الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول. 

حضر الاجتماع اشرف السروى مدير التعليم العام و احمد عبد الحميد مدير التعليم الفنى و مديري المراحل التعليمية ومدير التطوير التكنولوجي .

 
تناول الاجتماع خطة العمل الخاصة بالامتحانات وكيفية توفير مناخ مناسب لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول لاعضاء هيئة التدريس و الطلاب فى كافة المراحل التعليمية الثلاثة. 

 وأكد " عمارة " ضرورة  متابعة التطوير التكنولوجي لاستعداد المدارس وجودة الاتصال بالإنترنت والتدخل السريع في أي موقف عاجل كما وجه وكيل المديرية بتشكيل غرف عمليات بالمديريات وبالإدارات التعليمية واتصالها المباشر .

كما اجتمع بموجهي العموم و ناقش معهم الصورة النهائية  للورقة الامتحانية وكيفية توزيع الدرجات ووضع الاسئلة بحيث تشمل اجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية.


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