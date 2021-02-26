الإسماعيلي: سنتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة من كثرة المباريات

وأكد المصدر في تصريحات لـ صدى البلد أن النادي سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بشأن كثرة المباريات بالإضافة لحالة اللاعبين السيئة عقب اعلان الجدول بسبب ضغط المباريات الشديد في ظل وجود رغبة اكيده بتحسين نتائج الفريق.





أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات المقبلة من مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر.





ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهات مهمة عديدة خلال الفترة المقبلة.





ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة، وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء الأربعاء 10 مارس على استاد الإسكندرية.





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ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع في التاسعة والنصف مساء الأحد 18 أبريل على استاد القاهرة الدولي.





ويخوض الفريق مواجهة مهمة مع سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة، في التاسعة والنصف مساء الأربعاء 21 أبريل على استاد الأهلي we السلام.





ويلتقي الأهلي مع إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة في التاسعة والنصف مساء يوم السبت 24 أبريل على استاد بتروسبورت.





ويخوض الفريق مباراة مهمة أمام المصري في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 27 أبريل على استاد الإسكندرية.





وفي لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشرة، يلتقي الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 30 أبريل على استاد الأهلي we السلام، ثم يلتقي مع غزل المحلة في الجولة التاسعة عشرة في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين 3 مايو.





ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، في التاسعة والنصف مساء الخميس 6 مايو على استاد الإسكندرية.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة الحادية والعشرين في التاسعة والنصف مساء الاثنين 10 مايو على استاد القاهرة.





وحددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي والنصر المؤجلة من دور الـ32 من بطولة كأس مصر لتقام يوم الأربعاء 14 أبريل في التاسعة والنصف مساء على استاد الأهلي we السلام.