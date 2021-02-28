أسامة منير بعد إطلاق أغنية أنا: عملي في الإذاعة كان صدفة

قال الإعلامي أسامة منير ، عن غنائه لأول مرة ، وإطلاقه لأغنية "أنا"، إنه لم يكن يحلم بالعمل كمذيع، مؤكدا أن العمل في الإذاعة كان صدفة، و كان حلمه في بداية مشواره منذ التسعينيات، أن يغني.





وأضاف أسامة منير في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة": "زقوني وهما بيفتتحوا إذاعة نجوم إف إم ، وقفلوا عليا الباب ، لحد ما عملت برنامج انا والنجوم وهواك اللي وقف حياتي كلها بسبب نجاحه اللي مكنتش متخيله" .





وتابع أسامة منير: كان حلمي في بداية مشواري أن أغني، وبالفعل جهزت لعمل ألبوم، وتعاقدت مع شركات، واستمر هذا الحلم حتى بداية عملي في محطة الإذاعة نجوم إف إم في عام 2003 .





وأشار إلى أنه أطلق العديد من الاغاني منها : أغنية " هغنيلك " التي كانت تذاع على إف إم ، وأغنية " عارف " ، و " من غير وداع " ، و " فرحني بيك"، قائلا: "كنت ماشي في مشوار الغناء أكثر، ولكن الإذاعة خطفتني".

واستطرد أسامة منير ، أنه عاد للغناء مرة ثانية وبقوة، ولكن باختلاف اللون والنوع من الموسيقى والاسلوب، مضيفًا أنه يجهز لإطلاق أغنية أخرى خلال الفترة القادمة.







واختتم: "انا مش بحلم إن صوتي يوصل ويبقى فيه حفلات والدنيا تكبر، انا بس بعمل حاجة بحبها " .