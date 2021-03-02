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أخبار العالم

142 دولة.. الصحة العالمية تعتزم توزيع 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:06 م
الصحة العالمية تعتزم
الصحة العالمية تعتزم توزيع 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم توزيع 237 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد على 142 دولة بحلول نهاية مايو، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إمكانية التغلب على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري 2021، أمر غير واقعي.

وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في الصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "سيظل من الممكن خفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات، لكن الوباء لا يزال فتاكًا، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية".

وأضاف: "برأيي، سيكون من السابق جدا لأوانه، ومن غير الواقعي الاعتقاد أننا سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام".

وتابع: "أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه، إذا كنا أذكياء، هو حالات الاستشفاء والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء العدوى منخفضة في العالم، والمساعدة على منع ظهور تحورات للفيروس خلال الفترة المقبلة. 

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