وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للدارجات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، لبحث الاستعدادات من أجل استضافة بطولة العالم للناشئين للمضمار في مصر سبتمبر 2021، بحضور اليك لينفرنا مدير البطولة، ومحمد الكردي مساعد الوزير لقطاع البطولة، والدكتور عادل رضوان رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة.





تناول اللقاء آخر مستجدات استضافة مصر لبطولة أفريقيا للدراجات(طريق) خلال الفترة من (٢-٦) مارس الجاري بمدينة ٦ اكتوبر، وكذا استضافة بطولة أفريقيا للدراجات(مضمار)خلال الفترة من (١٠-١٣) مارس الجاري بمضمار المدرجات بإستاد القاهرة، وأيضا تم مناقشة إقامة مؤتمر صحفي لبطولة العالم للناشئين للمضمار يوم السبت ١٣ مارس، وحضور الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي يومي 12و13 مارس الجاري والمقرر إقامتها بمصر.





ويشارك في البطولة الافريقية للدراجات 15 دولة هي: مصر والجزائر والمغرب والسودان وتنزانيا وأثيوبيا ورواندا وأوغندا وبوروندي ومالاوي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وبنين وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو.





قال وزير الشباب والرياضة:" حريصون على تفعيل وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات في الحياة بشكل عام، وبدأنا بمبادرة "دراجتك صحتك"، مضيفا إلى أن هناك خطة لتحقيق ذلك في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة أحد أهم اهداف استراتيجية الوزارة، بما يعود على كل منهم بشكل ايجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة التي تدعمها دائما وتؤكد عليها بشكل مستمر القيادة السياسية.





أكد رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن مشاركة 15 دولة في بطولة إفريقيا للدراجات منها بعثات مكتملة الصفوف في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا يعد إنجازا كبيرًا ونجاح يضاف لسجل نجاحات استضافة مصر للبطولات الدولية، ويعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتميز مصر من كافة الجوانب في تنظيم كافة البطولات الدولية التي أُسندت لها في الفترة الماضية، بجانب اطمئنانهم التام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها مصر لحماية المشاركين في البطولة كما حدث في بطولتي العالم لليد والرماية.