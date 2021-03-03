عميد حقوق سوهاج يكشف الخطأ في سؤال «وفاة بن شرقي»

قال الدكتور حازم عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، إن هناك جدلاً في جامعة سوهاج بعد وضع سؤال من أستاذ قانون، عن وفاة اللاعب أشرف بن شرقي بفيروس كورونا، مضيفًا أن الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أصدر قراراً بإلغاء انتداب أستاذ القانون واضع السؤال، معقبًا: "هو منتدب من جامعة أسيوط، وتخصصه مش موجود في جامعة سوهاج عندنا، فبالتالي عند حدوث الجدل؛ تم إلغاء انتدابه".

وأضاف "حازم عبد الرحمن" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية، أن هذا السؤال في الامتحان أدى إلى تفاعل وغضب جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذا النوع من الأسئلة مقرر بالفعل على طلاب الفرقة الرابعة من كلية الحقوق، في مادة القانون الدولي الخاص وتنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي.

وتابع عميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، أن المقرر يُعطي وقائع افتراضية، وبالتالي ما فعله أستاذ القانون بوضع السؤال الافتراضي الخاص باللاعب بن شرقي، ليس خطأ، ولكن الخطأ هو ذِكر اسم شخصية مشهورة، معقبًا: "كان من الممكن أن يكتب سين أو صاد، ولكن ما فعله هو عدم توفيق فقط في أنه ذكر اسم شخصية ، وبالتالي أدى ذلك إلى إلغاء انتدابه من الجامعة".

وأوضح "عبد الرحمن"، أن الخطأ الذي وقع فيه أستاذ القانون، هو ذكره لشخص مشهور "بن شرقي"، معقبًا: "أنا أعلم أنه فقط كان يحاول أن يُقرب الفكرة ووجهات النظر للطلاب".

وأكد أن الحقائق التي أدت إلى إلغاء انتداب أستاذ القانون، هي أن هذا كان سؤالاً افتراضيًا غير مقصود به أي شيء، وهو كان عن تخصصات القضاء الدولي في النظر حول قضايا محددة، وأن الخطأ الوحيد الذي وقع فيه هو استخدام اسم شخصية، وهذا لم يكن خطأ مقصودًا، حيث كان من الممكن استبدال هذا الاسم.