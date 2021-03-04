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سيارات

فولفو تتوقف عن بيع سياراتها بالوكالات وتلغي البنزين في هذا الموعد

الخميس 04/مارس/2021 - 06:40 ص
فولفو تتوقف عن بيع
فولفو تتوقف عن بيع سياراتها بالوكالات
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اشرف عطية
اعلنت الكثير من شركات السيارات انسحابها من سباق تصنيع و تطوير السيارات التي تعمل بالبنزين و كانت اخرهم شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الامريكية و انضمن الي القائمة ايضا شركة فولفو و التي صرحت مؤخرا أن جميع موديلاتها ستكون كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 . 

تبدأ شرمة فولفو وقف تصنيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بشكل تدريجي على مدار الاعوام القادمة و هذة ليست المرة الاولي التي تعلن فيها هذا الامر بل بدأت استراتيجيتها البيئية منذ عام 2019 . 

اعلنت شركة فولفو ايضا إعلان آخر بالغ الأهمية و هو انها ستبدأ في ببيع سياراتها بشكل مباشر على الإنترنت بحلول 2030 مع إغلاق جميع صالات العرض وتحويل الوكالات إلى مراكز خدمة وصيانة فقط و ان المبيعات سستم عن طريق الانترنت فقط .

قرار فولفو بتحويل جميع مجال عملها إلى موديلات الهايبرد و الكهربائية ليس قرار سهل بل يتطلب اعادة تجهيز مصانعها بشكل جزري ، والآن الدور قادم على المحركات الهجينة لإقصائها من مصانع العلامة السويدية و الاستغناء عنها ايضا في صالح السيارات التي تعمل بمحركات كهربائية .

ليست فولفو فقط بل تستعد معظم شركات السيارات لاتخاذ خطوات مماثلة، حيث أعلنت جاكوار مؤخرًا عند تحولها إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول 2025، وستبيع فورد سيارات كهربائية حصرية في أوروبا بحلول 2030، كما أعلنت شركة جنرال موتورز عن تحولها لشركة كهربائية بالكامل بحلول 2035 و التركيز علي مصانع البطاريات الكهربائية التي تغذي سياراتها الجديدة .


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