نوع مهمل من البذور تساعد في إنقاص الوزن ومحاربة السكري

فوائد عديدة غير متوقعة تحدث للجسم عند تناول بذور الشيا كل يوم أبرزها المساعدة فى حرق د هون البطن و تعزيز صحة العظام والقلب ليك إليك فوائد أخرى يقدمها موقع برايت سايد:





1. أنها تعزز صحة العظام بشكل أفضل.





بذور الشيا غنية بالعديد من المعادن المعروفة بدورها في صحة العظام ، والكالسيوم على وجه الخصوص. يحتوي 25 جم من شيا على 157 مجم من الكالسيوم ، وهو أكثر من كمية الكالسيوم 100 مل من الحليب.





2. أنها تحافظ على صحة أسنانك.





يلعب الكالسيوم الدور الرئيسي ويساعد العظام على البقاء قوية ويحافظ على صحة الأسنان. علاوة على ذلك ، كونه عنصرًا غذائيًا أساسيًا ، فإن البورون الموجود في الشيا يعزز استقلاب المغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز لنمو أسنان قوية.





3. أنها تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.





بذور الشيا غنية بالألياف والبروتينات والتى تعد واحدة من أكثر الأطعمة المفيدة التي يمكنك استخدامها لعلاج مرض السكري.





4. تساعد على منع الإمساك.





بذور الشيا غنية بالألياف ، مما يساهم في تحسين عملية الهضم. علاوة على ذلك ، بفضل الألياف غير القابلة للذوبان التي تحتوي عليها بذور الشيا





5. أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي.



