تطعيم 90% ضد مرض شلل الأطفال من المستهدف في سيناء

حققت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، تحت شعار: "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال". نجاحًا كبيرًا في رابع أيامها، بنسبة تعدت الـ 90% من إجمالي الاجمالي المستهدف.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الحملة تستهدف 54 ألفًا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء فى المرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات، أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات هذا إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بالتجمعات والمناطق والأحياء.





من جانبه قال الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، أن التطعيم مجاني ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.





من جانبه، أشار محمد حمزة مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بمديرية الصحة محمد حمزة إلى أن التطعيم متوافر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء، وأكد علي أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين في الفم، منوها بضرورة إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.





وتابع الدكتور محمد حسن مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، أن فرق التطعيم بالإدارة تواصل لليوم الخامس جهودها لتوصيل الخدمة الطبية إلى كل مكان ، لافتًا إلى أنه تيسيرا على أبناء قرية الجورة، جنوب الشيخ زويد ، توجه فريق طبى من الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسط ترحيب كبير من الأهالى، وتعاون تام مع الفريق الطبى.





وأضاف أنه تم تدريب الفريق الطبي على مستوى عال من المهارة فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب مهارات وخبرات الفرق الطبية التابعة للحملة بالتجمعات وبجوار المساجد.





وبدوره أكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء على موافقة المديرية على تسهيل مهمة الطواقم الطبية للحملة بتخصيص 7 مساجد كبرى بمدينة العريش تنطلق من أمامها الحملة وتمارس مهمتها أمامها، وهى مساجد: الرفاعى، القرماني، أبو فراس، النصر، الفتاح "تحفيظ القرآن سابقًا"، عمرو بن العاص، والزهور.



