أعراض وأسباب فروة الرأس الجافة عند الأطفال

تلاحظ بعض الأمهات مشكلة جفاف فروة الرأس عند الأطفال حديثي الولادة، ووجود نتوءات صغيرة من الجلد، كشف موقع هيلثي أعراض وأسباب جفاف فروة الراس.

أعراض فروس الرأس الجافة عند الأطفال

يشعر الجلد بالجفاف عند لمسه

تبدو البشرة دهنية عند لمسها

قد يسبب الحكة

عادة ليست مؤلمة أو حكة

غير وراثي

يمكن أن تكون وراثية

أعراض جفاف فروة الرأس عند الأطفال

من أبرز علامات جفاف فروة الرأس هي القشرة البيضاء: على الرأس. تشمل العلامات الأخرى

جلد متقشر قد يتقشر

لون محمر أو مصفر على الجلد

مثير للحكة

قشور الجلد التي تظهر على شكل بقع في بعض الأماكن على الرأس

ما الذي يسبب جفاف فروة الرأس عند الأطفال؟

يمكن أن تسبب ظروف مختلفة جفاف فروة الرأس عند الأطفال. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لجفاف فروة الرأس عند الأطفال.

الظروف الجوية القاسية

قد يتسبب التعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة أو الرياح القاسية في جفاف الزيوت الطبيعية على رأس طفلك مما يؤدي إلى جفاف فروة الرأس.

ضربة شمس

يمكن أن تسبب حروق الشمس على الرأس أيضًا تقشرًا وتقشرًا للجلد ، وهي علامات شائعة لفروة الرأس الجافة.

حمامات الماء الساخن لفترة طويلة

يمكن أن يؤدي إعطاء طفلك حمامات طويلة بالماء الساخن إلى تجريد فروة الرأس من الزيوت العطرية ، مما يجعلها جافة ومتقشرة.

الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قاسية

قد يؤدي استخدام الشامبو القوي جدًا على بشرة طفلك أو عدم غسل رأسه جيدًا بعد غسل الشعر بالشامبو إلى جفاف فروة الرأس.

وجود هرمونات الأم

يمكن أن يؤدي وجود هرمونات الأم في جسم الطفل بعد الولادة إلى زيادة إفراز الدهون في الغدد ويؤدي إلى جفاف فروة الرأس.

تتضمن الأسباب الشائعة الأخرى عدوى الخميرة ، قشرة الرأس ، والأكزيما فروة الرأس.