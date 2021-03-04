ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

دفعوا قيمة العجز.. براءة 5 مسئولين بشركة بترول من تهمة تسهيل استيلاء

الخميس 04/مارس/2021 - 01:11 م
اموال
اموال
Advertisements
محمد زهير
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 5 مسئولين بشركة لتصنيع البترول من تهمة تسهيل استيلاء لآخرين على مواد بترولية "نافتا" بمبلغ مليون جنيه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم براءة كل من اثنين من مديرى العموم المساعدين، واثنين من رؤساء الأقسام، مراقب مستودع، وجميعهم يعملون بشركة لتصنيع المواد البترولية .
  
ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين ، الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي من ٢٠١٠ حتى ٢٠١١ وسلكوا مسلكًا شائنًا بأن سهلوا استيلاء سائقي شركة مواد بترولية على كميات من النافتا بلغت قيمتها مليون و٨٥٩ جنيها عقب إثبات تفريغه ، على خلاف الحقيقة على نحو ما أسفرت عن تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة .

وأكدت المحكمة في حيثيات البراءة ، شيوع التهمة المنسوبة للمحالين، والقصور الذي شاب تحقيقات النيابة العامة، وعدم شمول تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لبحث الواقعة على أدلة وبراهين قاطعة الدلالة على ثبوت ارتكاب المحالين للمخالفة المنسوبة إليهم، فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالين من ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم، دون أن ينال من ذلك قيام المحالون بسداد قيمة العجز الحاصل في عهدتهم على نحو ما جاء بأوراق الدعوى، فذلك لا يعد قرينة أو إقرار منهم بارتكابهم لهذه المخالفة، فقد حرص المحالون في التحقيقات على التأكيد على أن سدادهم لهذه المبالغ للشركة إنما كان لسداد قيمة العجز الحاصل بعهدتهم ولا يعد إقرارًا منهم بارتكاب للمخالفة المنسوبة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

براءة مسئولين بمحافظة القاهرة من تهمة تمكين مواطن من وضع يده على قطعة أرض

ننشر حيثيات معاقبة مسئولي المسرح القومي بسبب رامز جلال.. الفنان انقطع عن العمل 6 سنوات وتقاضى أجره كاملا

براءة 7 مسئولين بأسيوط من تهمة اعتبار أرض مبان زراعية بالمخالفة

أسباب براءة حنين حسام ومودة الأدهم.. والمحكمة: لم نطمئن للتحريات

لصغر سنها.. ننشر أسباب براءة مودة الأدهم من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية

لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.. عقوبات تأديبية ضد مسئولين بالهيئة العامة للكتب

ترشيحاتنا

الصحة تخصص خطاً ساخناً لتسجيل مستحقي لقاح كورونا

قيادات أمنية.. تفجير موكب رفيع المستوي في عدن

4 ملايين مركبة بالشوارع.. تحرك عاجل من البرلمان لتقنين أوضاع التوك توك

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

الصين تلزم جميع الوافدين إليها بإجراء المسحة الشرجية لكورونا

الزمالك: كسل مسئول كلف خزينة النادي 20 مليون جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور