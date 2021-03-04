افحص نفسك كل يوم.. دراسة توضح تأثير كورونا على الجلد بـ 3 علامات

وفقًا للبحث لموقع " timesofindia" ، هناك أربعة أنواع من مشاكل الجلد المرتبطة بـ COVID.

1- الشرى

الشرى عبارة عن طفح جلدي يسبب الحكة وعادة ما يكون أحمر أو ورديا أو بلون اللحم، في معظم الحالات.









يحدث الشرى بسبب تفاعلات الحساسية، ولكن وفقًا لدراسة شملت أربعة مستشفيات في الصين وإيطاليا، اشتكى 26٪ من مرضى COVID-19 من تطور خلايا النحل.







