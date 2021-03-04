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مرأة

افحص نفسك كل يوم.. دراسة توضح تأثير كورونا على الجلد بـ 3 علامات

الخميس 04/مارس/2021 - 03:44 م
. دراسة توضح تأثير
. دراسة توضح تأثير كورونا على الجلد بـ 3 علامات
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حياة عبد العزيز
وجدت دراسة حديثة أن 17٪ من مرضى فيروس كورونا، عانوا من طفح جلدي كأول أعراضهم، في حين أن 21٪ من المرضى كانوا العرض الوحيد لديهم.


وفقًا للبحث لموقع "timesofindia"، هناك أربعة أنواع من مشاكل الجلد المرتبطة بـ COVID.


1- الشرى
الشرى عبارة عن طفح جلدي يسبب الحكة وعادة ما يكون أحمر أو ورديا أو بلون اللحم، في معظم الحالات.


يحدث الشرى بسبب تفاعلات الحساسية، ولكن وفقًا لدراسة شملت أربعة مستشفيات في الصين وإيطاليا، اشتكى 26٪ من مرضى COVID-19 من تطور خلايا النحل.


2- تورم الأصابع 
تتميز بالتهاب مؤلم للأوعية الدموية الصغيرة في جلدك، وقد تم الإبلاغ عن تورم الأصابع بشكل شائع لدى المراهقين والشباب الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط.


تشير الأبحاث إلى أن 60% من مرضى فيروس كورونا يعانون من هذه الآفة الجلدية.




3- طفح جلدي 
في دراسة أجريت في إسبانيا، من بين 375 مريضًا، كان 47٪ من المرضى الذين يعانون من تغيرات جلدية مرتبطة بـ فيروس كورونا يعانون من طفح جلدي حطاطي، وأنه شكل من أشكال الآفات الجلدية التي تتميز بمناطقها المسطحة والمرتفعة من الجلد المشوه.
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