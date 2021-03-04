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برلمان

حماة الوطن يثمن قرار الرئيس بترقية الراحل كمال عامر إلى رتبة فريق فخري

الخميس 04/مارس/2021 - 06:43 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ثمن حزب حماة الوطن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بترقية اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية.

واستقبل الحزب القرار بالامتنان والشكر والعرفان وقدم حزب حماة الوطن التحية والشكر والتقدير الى الرئيس لهذا القرار الوطنى.  

وكان قد نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
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