الثومية بالنشا والزبادي.. بـ 6 وصفات مختلفة

طريقة الثومية بالنشا

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي آخر

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا الناعم "نشا الذرة"

كوب إلا ربع من ماء الشرب

ملعقة واحدة من عصير الليمون الحامض

أربعة فصوص من حبات الثوم "حجم كبير"

ربع ملعقة من الفلفل

ربع ملعقة من ملح الطعام أو "حسب الرغبة"





طريقة الثومية بالنشا





1- ذوبي في وعاء التسخين كمية نشا الذرة في كمية من الماء البارد وليس الساخن، حتى لا يتكتل داخل الوعاء ويفسد، ثم ضعيها على النار وقلبيها بشكلٍ مستمر بملعقة كبيرة إلى أن تنضج وتصبح شفافة وكثيفة تمامًا، ثم ارفعيها عن النار.

2- اتركيها جانبًا إلى أن تصبح باردة قليلًا.

3- اهرسي فصوص الثوم الكبيرة مع خلطها بالملح والفلفل حتى تصبح مطحونة تمامًا، ثم أضيفي عليها عصير الليمون، وحركي المزيج جيدًا. 4- اسكبي مزيج النشا في الخلاط الكهربائي وأضيفي عليه خليط الثوم، واتركيه لثوانٍ حتى يتداخل.

5- أضيفي فوق الخليط كميات بسيطة من زيت الزيتون على شكل خيط رفيع حتى يصبح الخليط متداخلًا ومتجانسًا بالسماكة المرغوبة كالكريمة الناعمة، مع ضرورة عدم زيادة كمية الزيت عن الحد المطلوب.

6- اسكبي الخليط النهائي في طبق التقديم واتركيه لمدة ساعة تقريبًا قبل أكله أو تقديمه على طاولة الطعام، وذلك ليكتسب طعم الثوم ويصبح بالمذاق المطلوب.

7- قدمي الثومية بالنشا إلى جانب طبق اللحوم المشوية أو الكباب أو طبق محشي الخضار والخبز.



