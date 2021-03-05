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الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأسبوع المقبل وتحذر من هذا الأمر

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأسبوع المقبل، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تشهد ارتفاعا ملحوظا وأعلى من المعدلات الطبيعية. 

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن حالة الطقس الاسبوع المقبل متوقع أن تشهد ارتفاع تدريجي وطقس دافئ. 

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بداية الأسبوع  من ٢٣ درجة مئوية وتصل نهاية الأسبوع ٢٦ درجة نهارا، مشيرة إلى أن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تكون درجة الحرارة ٢٦ درجة مئوية.

وحذرت شاكر، من أن هناك فارقا في درجات الحرارة بين النهار والليل ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة كثيرا ليلا،  موجة حديثها للمواطنين، قائلة :"مش لازم نتسرع ونخفف الملابس الشتوية". 

وعن موعد تخفيف الملابس، إشارات الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بداية فصل الربيع يوم ٢١ مارس ووقتها يمكن تخفيف الملابس.
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