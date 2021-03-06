عيار 21 بـ751 جنيها.. استقرار أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 6 مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 751 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 751 جنيهًا.





فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 858 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 644 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6008 جنيهًا.





بينما سجل سعر الذهب عالميا 1749 دولار للاوقية.



