رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الباجور بالمنوفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل محطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية.









واستمع مدبولي لشرح حول عمل محطة المياه، والتي تأتي ضمن شبكات التغذية بالمياه بطول 102.6 كم أقطار مختلفة، وبها محطة تنقية مياه تصرف 400 ل/ث ، و6 خزانات علوية سعة من 500: 1000 م3، وخزان أرضى سعة 2000 م3.









كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ صباح اليوم، جولة تفقدية بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".









ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ومسئولو القوات المسلحة والداخلية، وكذا ممثلو مؤسسة "حياة كريمة".







