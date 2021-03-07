أهم الأخبار.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن حالة الطقس.. تعرض السعودية لصواريخ بالستية من الحوثيين .. ليفربول يخسر من فولهام فى الدوري الإنجليزي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الأيام.. فيديو كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس حالة الأيام المقبلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رويترز: انفجار في مدينة الظهران السعودية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الزمالك يفاجئ الجميع ويرفض معاقبة أشرف بن شرقي بعد مباراة الترجى

نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرا حول توقيع، عقوبات على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي التي أقيمت مساء أمس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ فريق ليفربول على إمكانية إقالته من تدريب الريدز، بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الكويت.. بيان عاجل للطيران المدني بشأن منع دخول الوافدين

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أصدرت تعميمًا جديدًا إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي باستمرار العمل في التعميم السابق بمنع غير الكويتيين من دخول البلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الانتهاء من القطار الكهربائي السريع خلال شهور.. التفاصيل الكاملة

تسعي وزارة النقل من الإنتهاء من مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لؤي دعبس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك.. فيديو

كشف لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين عن موقفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التيك توك.. الأزهر يحذر من لعبة جديدة تفتك بالحياة.. فيديو

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حذر من تحدي "الوشاح الأزرق".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الصحة العالمية تصدم العالم بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري أمراض الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المنطقة العربية مازالت تعيش في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السعودية.. الحوثيون يقصفون جازان بالصواريخ

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة جازان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الليجا تشتعل.. ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو 1-1 في الدوري الإسباني

تعادل أتلتيكو مدريد مع نظيره ريال مدريد بهدف لمثله، في المباراة التي جمتعهما في " ديربي مدريد" ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الإسباني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









الخارجية: نتابع مقتل مصري بالرياض وإنهاء إجراءات وصول جثمانه لأرض الوطن

أكد بيان لوزارة الخارجية، مساء اليوم، الأحد، أن الوزارة تتابع واقعة مقتل المواطن المصري، عشري محمد حسن بالرياض، حيث قام د. إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر في الرياض، صباح اليوم بزيارة مصلحة الطب الشرعي، وعقد اجتماعًا مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أسرع وقت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لا جديد يذكر.. ليفربول يخسر من فولهام بهدف في الدوري الإنجليزي

خسر ليفربول أمام ضيفه فولهام بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

تخلصت سيدة تايوانية من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع في اكتوبر بسبب خلافات مع زوجها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

اضغط هنا. تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.. للمزيد من التفاصيل





بعد صعودها 2500 دولار في يوم.. هل تصبح البتكوين العملة المفضلة للتجارة العالمية؟

ارتفعت العملة الرقمية الرائدة بتكوين اليوم الأحد 7 مارس بأكثر من 5% لتضيف أكثر من 2500 دولار إلى قيمتها، حيث عاودت الارتفاع مرة أخرى إلى مستويات أعلى من 51 ألف دولار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مقتل الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو إثر تحطم مروحيته

توفي الملياردير والسياسي الفرنسي البارز أوليفييه داسو في حادث تحطم طائرة مروحية في بلدية دوفيل بإقليم كالفادوس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الخارجية: أولوياتنا الحفاظ على مقدرات الشعب والأمن القومي

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن الملفات والقضايا المختلفة للدبلوماسية المصرية وطريقة التوفيق والتنسيق بينها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بـ صاروخ باليستي.. محاولة لاستهداف شركة أرامكو السعودية

أشارت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، إلى محاولة متعمدة جديدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول رد من السعودية على استهداف ميناء رأس تنورة والمدنيين في الظهران

ندد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السعودية تعلن تفاصيل الهجوم على ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو في الظهران