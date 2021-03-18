خلى الحياة 30 ثانية.. طارق الشيخ ينفعل على الهواء: «حسبي الله في تيك توك»

انفعل المطرب طارق الشيخ، على الهواء بسبب "تيك توك"، قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في التيك توك دا الشر الموجود وهو أشر الشرور وخلى الحياة 30 ثانية".





وقال طارق الشيخ خلال حواره في برنامج "صبايا الخير" المذاع علي قناه "النهار" :المهرجانات تحقق مشاهدات كثيرة، ومفيش حد يقدر يستغنى عنها، وشركات تتحكم في مين يصعد ومين ينزل، و90% من شغل الألبومات يكون لصالح شركات الاتصالات وفيه أغاني غنيته من 20 سنة، ولكن دلوقتى مش بتاعتي عشان بتاعت المنتج".



