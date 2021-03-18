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توك شو

خلى الحياة 30 ثانية.. طارق الشيخ ينفعل على الهواء: «حسبي الله في تيك توك»

الخميس 18/مارس/2021 - 01:55 ص
طارق الشيخ
طارق الشيخ
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إبراهيم القادري
انفعل المطرب طارق الشيخ، على الهواء بسبب "تيك توك"، قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في التيك توك دا الشر الموجود وهو أشر الشرور وخلى الحياة  30 ثانية".

وقال طارق الشيخ خلال حواره في برنامج "صبايا الخير"  المذاع علي قناه  "النهار" :المهرجانات تحقق مشاهدات كثيرة، ومفيش حد يقدر يستغنى عنها، وشركات تتحكم في مين يصعد ومين ينزل، و90% من شغل الألبومات يكون لصالح شركات الاتصالات وفيه أغاني غنيته من 20 سنة، ولكن دلوقتى مش بتاعتي عشان بتاعت المنتج".

وواصل طارق الشيخ قائلًا :"إحنا بنضحي كتير لكن الذوق العام اختلف، والناس بتفكر ترقص إزاي، وعشان كدا بيروحوا للمهرجانات، والموضوع مفتوح على البحري".
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