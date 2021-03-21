غادة نافع : أعشق الطبخ وهذه الفنانة سر دخولى عالم تقديم البرامج

وإضافت " نافع " فى تصريحات مصورة لصدى البلد : ان رانيا محمود ياسين حثتها على خوض التجربة ، مؤكدة ان فكرة البرنامج جذبتها لانها تجيد الطبخ .

وأستكملت ان تجربة المذيعة فيها رهبة كبيرة ، لذا فقد شعرت بالخوف لانها ستواجه الجمهور .

و كشفت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة أنها تقوم بزيارة قبر والدتها يوميا بعد انتهائها من تصوير برنامجها الجديد الذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية الجديدة، مؤكدة أنها تقوم خلال تلك الزيارة بالحديث معها عن كل ما يحدث لها بعد رحيلها.





وتابعت غادة نافع باكية فى تصريحات مصورة لـ موقع صدى البلد، أنها تفتقد والدتها بشدة، ولم تستطع حتى الآن أن تستوعب مسألة رحيلها، مؤكدة أنها تعتبر والدتها فى رحلة خارج البلاد وستعود فى أحد الأيام.





واستكملت "نافع" حديثها قائلة: بالتاكيد اسم والدتى ماجدة أفادنى فى تقديمى سينمائيًا وتليفزيونيًا فى البداية حتى، ولكنه أضرنى فيما بعد لأن المنتجين والمخرجين كانوا يخشون من عرض أعمال فنية جديدة على، اعتقادًا منهم أن والدتى سوف تتدخل فى السيناريو أو سترفضه.





يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحى كانت قد توفيت منتصف يناير سنة 2020، ومن أشهر الأفلام التي أثرت بها ماجدة مكتبة السينما المصرية والعربية: الآنسة حنفي، وبنات اليوم، والعمر لحظة، والغريب، والنداهة، والمراهقات، وأنف وثلاث عيون، وبائعة الجرائد وغيرها من الأفلام التي تجاوز عددها الستين فيلما.