الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم 22-3-2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 06:06 ص
أسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم الاثنين 22-3-2021 في مصر شهدت ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي بعد موجة خسائر وصلت إلى 75 جنيها في الجرام ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 768 جنيها اليوم الاثنين 22-3-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع قبل الماضي 749 جنيها، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي. ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب. سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 768 جنيها للجرام بدون مصنعية. وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى: ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 878 جنيها.
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وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 805 جنيهات وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 768 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
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بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 27,297 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,144 جنيها بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 877,714 جنيها
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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.