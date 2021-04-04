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منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
تصدرت نجمات الفن يسرا ونيللي كريم ومنى زكي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد مشاركتهن في موكب نقل المومياوات الملكية مساء أمس في حفل أسطوري.

ولفتت نجمات الفن والمذيعات اللاتي شاركن في هذا الحدث الأنظار بأزياء وفساتين مبهرة نالت إعجاب الجمهور والمشاهدين، واتسمت التصميمات بأنها كانت مستوحاه من الأزياء الفرعونية وهو ما تناسب مع الحفل.

كانت أغلب إطلالات النجمات من أختيار الإستايلست مي جلال، وقد حملت فساتين المشاهير خلال مشاركتهن في موكب نقل المومياوات الملكية توقيع مصممين أزياء عرب و مصريين .
 
وارتدت المذيعة ناردين فرج جمبسوت باللون الأحمر من أنامل المصمم العالمي زهير مراد، بينما ظهرت الفنانة التونسية هند صبري بفستان أخضر جذاب من توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم .

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وظهرت يسرا بفستان أبيض جمع ين البساطة والأناقة من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد، أما نيللي كريم تألقت بفستان أبيض مميز أيضا من مصممة الأزياء nourazazzy، بينما خطفت الفنانة مني زكي الأنظار بفستان أزرق بسيط كشف عن جمالها.

واعتمدت أغلب النجمات في حفل نقل المومياوات الملكية على تسريحات شعر من أنامل المصفف أحمد منير، كما أعتمدن على أرتداء المجوهرات الفخامة والأنيقة التي زادت من جاذبيتهن، بالإضافة إلي أختيار صيحات المكياج التي تتناسب مع كل إطلالة.

إليكم الصور 

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية
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