سوريا.. تراجع جديد فى أسعار الدولار في تعاملات اليوم الجمعة

واصل سعر الدولار في سوريا، اليوم الجمعة 9 أبريل 2021، مسيرة التراجع ليفقد 2.40% من قيمته خلال التداولات لدى السوق الموازية (السوداء).

ولليوم الثاني على التوالي، تنجح الليرة السورية في مواصلة تحقيق المكاسب مقابل عملات الدولار واليورو والإسترليني، أبرز المؤثرين على حركة التجارة العالمية.

وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 3350 ليرة للشراء، و3450 ليرة للبيع، مقابل 3460 ليرة للشراء، و3535 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.