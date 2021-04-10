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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تقرر عدم إقامة جنازة رسمية للأمير فيليب

صدى البلد

أعلنت كلية الأسلحة البريطانية أن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية، بينما قالت إن جثمانه سيرقد في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج‎.

وقررت الملكة إليزابيث الثانية إدخال تغييرات على مخطط جنازة زوجها الأمير فيليب ،بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا .

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه  تم توفير سجل لتدوين التعازي على انترنيت، بدل السجل الكلاسيكي .

وجرت العادة في بريطانيا أن يتم الاستعداد لجنازة كبار السن من العائلة الملكية قبل فترة كبيرة من الوفاة، بوضع بروتوكول خاص يساهم المعني بالأمر في اختيار تفاصيله.

وهذا ما حصل مع الأمير فيليب الذي فارق الحياة يوم الجمعة 9 أبريل على بعد شهرين من عيد ميلاده المئوي، خصوصا وقد تعرض لوعكات صحية متكررة في السنوات الأخيرة.

 

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