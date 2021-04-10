بريطانيا تقرر عدم إقامة جنازة رسمية للأمير فيليب

أعلنت كلية الأسلحة البريطانية أن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية، بينما قالت إن جثمانه سيرقد في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج‎.

وقررت الملكة إليزابيث الثانية إدخال تغييرات على مخطط جنازة زوجها الأمير فيليب ،بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا .

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه تم توفير سجل لتدوين التعازي على انترنيت، بدل السجل الكلاسيكي .

وجرت العادة في بريطانيا أن يتم الاستعداد لجنازة كبار السن من العائلة الملكية قبل فترة كبيرة من الوفاة، بوضع بروتوكول خاص يساهم المعني بالأمر في اختيار تفاصيله.

وهذا ما حصل مع الأمير فيليب الذي فارق الحياة يوم الجمعة 9 أبريل على بعد شهرين من عيد ميلاده المئوي، خصوصا وقد تعرض لوعكات صحية متكررة في السنوات الأخيرة.