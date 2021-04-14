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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذوي الإرادة الضعيفة .. أسرع رجيم لخسارة الوزن في رمضان بدون حرمان

صدى البلد

إذا كنت تريدين التخلص من وزنك فى رمضان إليك خطة رجيم سريعة لمدة أسبوعين تحول جسمك لماكينة لحرق الدهون يقدمها  موقع بولد سكاى الهندى تساعد على خسارة الوزن سريعًا 

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إليك خطة الرجيم  يقدمها موقع برايت سايد

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الأسبوع الأول 

الإفطار..
1/2 دجاجة مشوية +  ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.


أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.
أو 
طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

السحور..
طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي + 

أو1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى 

أو2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.

الأسبوع الثاني 


الإفطار..
شوربة شوفان + شرائح لحم مشوي + 2 ملعقة أرز بسماتي
أو
شوربة دجاج + 3 ملاعق مكرونة+ سلطة خضراء .
أو
شوربة بروكلى +  2 شريحة لحم مشوي + سلطة خضراء.
أو
1/2 دجاجة مشوية  أو كفتة مشوية + 2 ملعقة أرز  + سلطة خضراء.
أو
طبق شوربة خضار +  + سلطة خضراء+ طبق خضار مع اللحم المفروم 
أو

طبق شوربة لسان عصفور + + طبق سلطة خضراء + ربع فرخة مشوية 
أو
السحور..
4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

2 بيضة مسلوقة + 1/4 رغيف بلدي + علبة زبادي خالي الدسم.
 

رجيم انقاص الوزن خسارة الوزن رمضان اسبوعين

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