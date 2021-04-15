مش دايما صح .. 5 عناصر هامة يجب توافرها قبل عملية الليزك

يتمتع الليزك وأنواع أخرى من جراحات العيون بالليزر ، مثل PRK و LASEK ، بملفات أمان ممتازة ومعدلات نجاح عالية جدًا، ويعرف الليزك بأنه علاج قصر النظر (قصر النظر) ومد البصر (طول النظر) والاستجماتيزم ، ويمكن أن تسمح لك بالعيش بدون نظارات أو عدسات لاصقة.

تعد المضاعفات التي تهدد البصر مثل فقدان النظر من جراحة الليزك نادرة للغاية ، ويمكن حل العديد من الآثار الجانبية ومضاعفات جراحة العيون بالليزر بجراحة إضافية أو علاج طبي.

ومثل أي عملية جراحية أخرى ، هناك مخاطر محتملة وآثار جانبية وقيود يجب أن تكون على دراية كاملة بها قبل اختيار الخضوع للإجراء (أو أي نوع من الإجراءات ، في هذا الشأن)، ويمكن أن يساعد اختيار جراح العيون LASIK الماهر وذوي الخبرة في تقليل هذه المخاطر وتمكينك من تحقيق أفضل النتائج الممكنة من جراحة العيون بالليزر.

الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كنت مرشحًا جيدًا لجراحة تصحيح البصر، سيقوم طبيب العيون الخاص بك بإجراء فحص شامل لتشخيص العين لتحديد مدى ملاءمتك لجراحة الليزك، سيقوم هو أو هي بتقييم: شكل وسمك القرنية ؛ لديك الأخطاء الانكسارية وحجم بؤبؤ العين، رطوبة عينيك (للتحقق من متلازمة جفاف العين ) ؛ صحتك العامة وتاريخك الطبي ؛ وأي أدوية تتناولها.

إذا لم تكن مرشحًا جيدًا لعملية الليزك ، فلا داعي للقلق - فقد تظل قادرًا على إصلاح رؤيتك من خلال جراحة تصحيح الرؤية الأخرى مثل PRK أو LASEK أو العدسات القابلة للزرع .