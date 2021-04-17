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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القمة بلا شناوي.. كيف يستغل الزمالك ورطة الأهلي؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تأكد غياب حارس مرمى مصر الأول محمد الشناوي عن مباراة فريقه الأهلي أمام الزمالك غدا، الأحد، في قمة الدوري في لقاء حاسم على الأفضلية وصدارة الترتيب.

 

ونظريا يعتلي الأهلي صدارة القمة، وفقًا لمؤجلاته بفارق 3 نقاط عن الزمالك، الذي يحاول اللحاق بالغريم التقليدي، بينما يحاول الأهلي توسعة المسافة إلى 6 نقاط ليُصعّب من مهمة المنافس.

 

الشناوي يغيب 

 

يعتبر محمد الشناوي أحد ركائز الأهلي التي ساهمت بشكل كبير في حسم بطولات للنادي بتألقه في حراسة مرمى الفريق، والدفاع عن شباك الفريق الأحمر في أوقات عصيبة.

 

وتلقى الأهلي صدمة كبيرة بإصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا وتأكيد غيابه، حيث أثبتت المسحة التي خضع لها محمد الشناوي استمرار إصابته بفيروس كورونا .

 

وبات علي لطفي الحارس البديل هو الأفضل للدفاع عن مرمى الأهلي أمام هجمات مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، وبن شرقي وأوباما وساسي وشيكابالا.

 

غيابات بالجملة في الأهلي 

 

لدى الأهلي تشكيلة كاملة من الغيابات من خط الدفاع وحتى الهجوم، اكتملت بغياب الشناوي ومن قبله ياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد هاني، وحمدي فتحي.

 

وفي مباراة الأهلي الأخيرة في كأس مصر أمام النصر، فقد الأهلي وليد سليمان وأكرم توفيق، مع شكوك حول مشاركة أجايي.

 

واكتملت قائمة الغيابات التي ضمت من قبل كريم نيدفيد ومحمود وحيد، ومحمد محمود وسعد سمير المتوقع عودته خلال المباريات القادمة.

 

كيف يستغل الزمالك غيابات الأهلي؟

 

بالتأكيد خطوط الأهلي الخلفية ستتأثر بعدم وجود ياسر إبراهيم وأيمن أشرف الذي سيترك مكانه لرامي ربيعة ويلعب على الجناح الأيسر ليغطي موقع معلول الغائب.

 

سيعتمد الأهلي على بدر بانون ورامي ربيعة في الدفاع وهي ثنائية لم يسمح لها الوقت بالتجانس بعد، وسيلعب الزمالك على خلخلة تلك الثنائية وصولا إلى علي لطفي العائد من الدار إلى النار.

 

الأهلي يفقد في جبهته اليسرى معلول، وفي اليمنى محمد هاني، وليس له خيارات بديلة، بينما يملك الزمالك بدائل متاحة في كل مركز، وسيلعب الزمالك على إجهاد تلك الجبهات ليحظى بالأفضلية في التغيير.

الأهلى الدوري المصري محمد الشناوي الزمالك لقاء القمة

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