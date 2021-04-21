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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحذر .. لقاح كورونا يصيبك بـ الهربس

علاقة فيروس كورونا
علاقة فيروس كورونا بالهربس

نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع webmd، تقول أن بعض من تلقي لقاح فيروس كورونا أعتقد أنه من الممكن تمامًا إيقاظ حالة الهربس النطاقي بعد اللقاح ".

ومع ذلك ، لا يتفق المتخصصون في الأمراض المعدية على أن هذا هو السبب والنتيجة ، لكن الاهتمام بالصلة المحتملة لا يزال مرتفعًا.

يقول آرون جلات ، رئيس قسم الأمراض المعدية في ماونت سيناي جنوب ناسو في أوشنسايد ، نيويورك ، والمتحدث باسم جمعية الأمراض المعدية الأمريكية (IDSA): "لا يوجد دليل علمي على الإصابة بالهربس نتيجة تلقي لقاح كورونا.

والهربس النطاقي ، هي عدوى فيروسية مؤلمة يمكن أن يصاب بها الأشخاص الذين أصيبوا بجدري الماء عند إعادة تنشيط الفيروس.

يوافق ويليام شافنر ، أستاذ الطب في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، أنه بخلاف الأشخاص الذين عانوا من ردود فعل تحسسية خطيرة سابقة ، لم يتم العثور حتى الآن على أي حوادث طبية أخرى تتجاوز المعدل الطبيعي .

ويقول جلات: "سيصاب شخص واحد تقريبًا من كل ثلاثة أشخاص في بالهربس، لأن العديد من ملايين الأمريكيين الذين حصلوا على لقاح COVID-19 هم أكبر سناً ويزداد خطر إصابتك بالهربس النطاقي مع تقدم العمر.

ستمنع جرعتان من لقاح الهربس النطاقي الهربس النطاقي في 91٪ إلى 97٪ من البالغين ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، اعتمادًا على عمرهم عند تلقيحهم، بشكل عام ، كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدم إعطاء لقاحات أخرى في غضون 14 يومًا من الحصول على لقاح COVID-19.

يقول الباحثون إن الهربس النطاقي يبدو أنه يُحفز جزئيًا بسبب انخفاض المناعة ،غالبًا ما يرتبط تفشي القوباء المنطقية بالإجهاد وأحداث الحياة المجهدة وأعراض الاكتئاب - وكلها كانت شائعة أثناء الوباء.

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