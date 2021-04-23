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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتجنب حوادث الطرق .. أفضل 5 خطوات من أجل قيادة آمنة

لتجنب حوادث الطرق
لتجنب حوادث الطرق .. افضل 5 خطوات من اجل قيادة امنه

ربما يتعرض قائدي المركبات للعديد من المشكلات الخاصة بعالم الميكانيكيا، أو خوض احد المطبات الصناعية و التي تؤثر على حالة "عفشة" السيارة، و غيرها مثل احتكاكات الهيكل الخارجي أو تعرض احد الاطارات للتلف المفاجئ، و لكن تبقى حوادث الطرق هي الاعنف وسط هؤلاء. 

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 خطوات من اجل قيادة آمنة.

1 – عدم تجاوز السرعات 

 

يجب أن يلتزم جميع قائدي السيارات بالسرعات المرورية المقررة على الطريق، و التي لا تتعدى حاجز الـ 120 كيلو متر على الطرق السريعة فقط فيما اقل، حتى لا يتعرض قائد المركبة للعديد من المخاطر ابرزها فقدان السيطرة على عجلة القيادة، و عوامل الاصطدام المختلفة، أو المخالفة المرورية بسبب تجاوز السرعة.

 

2 – عدم المناورة 

 

نشاهد في الكثير من الأعمال السينمائية مشاهد مناورات تتعلق بعالم السيارات و السرعة، و لكن من اللازم أن نكتفي بمشاهدة هذه المشاهد عبر شاشات العرض فقط، و الابتعاد تمامًا عن القيام بها، لكي نصل إلى بر الأمان و تكون الرحلة خالية من المخاطر.

 

3 – تجنب التحديات

 

في كثير من الاحوال يتعرض قائدي المركبات لموجات استفزازية بسبب امور التسارع، مما يحدث منافسة بين قائد السيارة و من معه على الطريق، و لكن هذه الأمور في غاية الخطورة، مما يترتب عليها الكثير من المشكلات المختلفة، و لذلك يجب أن نبتعد عنها تمامًا، و أن نتحلى بالروح المثالية و عدم التعصب، و نعلم جميعًا أننا شركاء في هذه الرحلة و عونًا إلى بعض.

 

4 – الالتزام بقواعد الطريق 

 

يجب أن يلتزم جميع قائدي السيارات بالقواعد المرورية المتبعة و منها، الالتزام بالحارة المرورية و عدم تخطيها إلا بعد اعطاء شارة الانتقال المناسبة، و قراءة اللوحات الارشادية التي تقع على جانبي الطريق، و ربط حزام الأمان.

 

5 – اختيار النقاط الامنه 

 

لكي نستمتع برحلتنا يجب أن نختار نقطة امنه دومًا تتعلق في ترك مسافات أمان مناسبة، و اختيار منطقة مثالية و مخصصة للاصطفاف، مع اعطاء اشارة الانتظار قبل خوض احد المطبات الصناعية أو عند المرور باي امر ما كوسيلة تنبيه للسيارات القادمة.

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