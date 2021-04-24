نشرة المرأة والصحة.. سعر غير متوقع لـ قميص ياسمين صبري.. أضرار التمر لمرضى السكري

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

‎يمكن للأطفال من سن ٦ - 8 سنوات تعويد أنفسهم على صيام شهر رمضان، وهي سن مناسبة لتحمل الصيام ومشقته؛ حيث يمكن البدء في تعويدهم تدريجا على الصيام، ولكن في هذه الحالة يجب على الأسرة تجنب بعض الأطعمة التي تزيد من الشعور بالعطش.

يشكل الماء 60٪ من جسم الإنسان وهو ضروري للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي وطرد السموم من الجسم وإنتاج سوائل الجسم مثل اللعاب، ويساهم الماء أيضًا في وظيفة الأمعاء المنتظمة ، والأداء الأمثل للعضلات ، والحصول على بشرة صافية وشابة.

يبحث كثيرون عن الحياة الزوجية السعيدة.. خصوصا وأن هناك صفات سيئة كثيرة قد تعصف بالعلاقة الزوجية، معظمها يرتبط بالإيذاء الجسدي والنفسي، وهو ما يدفع بعض الزوجات للبحث عن طرق تعديل الطباع السيئة لزوجها، وذلك للحصول على حياة زوجية سعيدة .

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

يعد التمر من الوجبات الأساسية على الفطار خلال شهر رمضان، ويفضل تناول التمر مع اللبن قبل تناول الطعام الأساسي، ولكن يمكن أن يعاني مرضى السكري بسبب كثرة تناول التمر، وأحتوائه على العديد من الكربوهيدرات والسكريات كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.