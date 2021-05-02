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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفيهم فورا.. أفضل 6 علاجات للتخلص من الرؤوس السوداء

التخلص من الرؤوس
التخلص من الرؤوس السوداء

في الحياة اليومية، تتراكم على بشرتنا الزيوت والأوساخ، بجانب خلايا الجلد الميتة، ما يتسبب في انسداد المسام وبصيلات الشعر، ويؤدي في النهاية إلى ظهور حب الشباب، والرؤوس السوداء التي يمكن أن تظهر على الصدر والظهر والعنق والأنف، وهناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة والتي يمكن اختيارها وفقًا لنوع بشرتك، وتساعدك في إزالة خلايا الجلد الميتة والتخلص من الأوساخ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الليمون


يمكنك وضع عصير الليمون الطازج بالقطن على منطقة الرؤوس السوداء وتركه طوال الليل وشطفه في الصباح بالماء الدافئ. 

وضع مزيج من عصير الليمون والعسل لمدة 10-15 دقيقة يوميًا للتخلص من الرؤوس السوداء.

 

2. صودا الخبز


اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الماء واصنعي منه عجينة. 

ضعي العجينة على منطقة الرؤوس السوداء واشطفيها بالماء الدافئ. 

يُنصح بعدم استخدام هذا الخليط لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام لأن هذا الخليط يمكن أن يجفف بشرتك. 

استخدم مرطبًا مناسبًا لذلك يعد أمرًا إلزاميًا بعد تطبيق هذا الخليط.

 

3. الكركم


مكنك صنع عجينة ناعمة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع زيت جوز الهند.

 سيساعدك وضع العجينة على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة في تنظيف المسام وتقليل الرؤوس السوداء

زيت جوز الهند سيحافظ على بشرتك رطبة ومنتعشة.
 

4. الطماطم


الطماطم لها خصائص مضادة للبكتيريا وهي أيضًا مقشر جيد، كما أن وضع مزيج معجون الطماطم وعصير الليمون على منطقة الرؤوس السوداء يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.
 

5. الطين


القناع المكون من الأرض وطين الكاولين يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء. يتمتع الطين بخصائص امتصاص الزيت التي تساعد في إزالة الزيوت الزائدة إلى جانب الشوائب الأخرى.

6. زيت شجرة الشاي


اخلطي زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي وضعي هذا المزيج على المناطق المعرضة للرؤوس السوداء. 

يساعدك ذلك على تقليل الرؤوس السوداء وتفتيح بشرتك أيضًا. 

ستساعدنا خصائصه المضادة للبكتيريا أيضًا على قتل البكتيريا الموجودة على السطح.

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