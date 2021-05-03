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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إصابة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بـ كورونا.. كيف خلد مسلسل الاختيار 2 اسم الشهيد أحمد الرفاعي

الاختيار 2
الاختيار 2

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

15 مليون جنيه تكلفة ديكور الحارة الشعبية في مسلسل ملوك الجدعنة

كشف مصدر مقرب من فريق عمل مسلسل ملوك الجدعنة أن القائم على ديكور المسلسل مهندس  مصري  وهو سامر قدورة.

كيف خلد مسلسل الاختيار 2 اسم الشهيد أحمد الرفاعي
 

تصدرت الحلقة الـ 20 من مسلسل “الأختيار” تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تخليدها لاسم الشهيد أحمد الرفاعي بعد استشهاده اثر انفجار عبوة ناسفة.

إصابة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بـ ڤيروس كورونا
 

أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

كتب أحمد إبراهيم : “ايجابي كورونا.. الحمد لله ربنا يحفظكم.. دعواتكم”.

بعد عرض الحلقة الـ 20 من النمر.. محمد إمام يعلق على تصدره ترند الدول العربية

علق الفنان محمد إمام، على تصدره ترند “ تويتر ” على معظم الدول العربية  بعد عرض الحلقة الـ 20 النمر  ، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

 

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد
 

وجهت الفنانة  شريهان رسالة  إلى جمهورها ، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام  ”.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 20.. أحمد عز يستعد للسفر إلى تركيا

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 20 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

في عيد ميلادها.. تفاصيل أزمة ميريام فارس مع المصريين

يحل اليوم 3 مايو عيد ميلاد الفنانة ميريام فارس، والتي أثارت الجدل حولها بعد تصريحاتها المسيئة إلى مصر، نستعرض لكم القصة من خلال التقرير التالي:




 

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