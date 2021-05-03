عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم فوائده الكثيرة.. تعرف على أضرار فيتامين سي في الجسم

فيتامين سي
فيتامين سي

قالت الدكتورة روان توفيق إخصائية الصحة العامة ، إن فيتامين سي من الفيتامينات التى لا ينتجها الجسم ولا تخزن فى الجسم  وتذوب فى الماء ويحتاجه الجسم يوميا ولكن بمعدل طبيعي دون الإفراط.

 

وأضافت توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية،أن الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص فى التغذية  ويقومون بغسيل الكلى، أو يعتمدون على الوجبات السريعة دون إشراك الفاكهة والخضروات داخل الوجبة الغذائية، يجب عليهم تناول فيتامين   سي يوميًا كمكمل غذائي.

دراسة جديدة توضح دور فيتامين سي والزنك في علاج مرضى كورونا

الصحة العالمية:تناول فيتامين "د" عشوائيا يضر القلب


ولفتت توفيق إلى أن فيتامين سي تتعدد فوائده فهو يعد أحد العوامل الأساسية فى تقوية المناعة وبناء العظام ومضاد للأكسدة ويمنع نمو الخلايا السرطانية فى الجسم،ويعزز من صحة البشرة والشعر.

 

وأشارت توفيق إلى أن الجرعة للأشخاص البالغين تكون ٩٠ ملي جرام فقط يوميًا، وإذا كان الشخص مدخنا يزيد إلى ١٢٠ ملي جرام، لأن التدخين يهدر من فيتامين سي ويقلل من امتصاصه.

 

وحذرت توفيق من خطورة التجاوز فى تناول الفيتامين يوميا بمعدل أكثر من ٢٠٠٠  ملي جرام ، لانه من الممكن ان يتسبب  فى عدة أضرار لحظية مثل الصداع والقيء والغثيان والأرق وقرحة المعدة،لافتة إلى أن الاشخاص الحريصين على تناول الفاكهة والخضروات لا يحتاجون فيتامين سي كمكمل غذائي.

 

ونصحت توفيق تناول فيتامين سي للاشخاص الذين لديهم آلام فى المفاصل او تورم  والخشونة وتساقط الشعر،نقص فى الحديد،مضيفة أن فيتامين سي يساعد فى امتصاص الحديد فى الغذاء.

 

فيتامين سي الفاكهه الفاكهة والخضروات صحة البشرة الوجبات السريعة التغذية

ترشيحاتنا

وظائف ولاعة السيارة التي لم تسمع عنها من قبل

العراق.. انطلاق أولى الرحلات الجوية لإجلاء العراقيين من الهند

الدوري السعودي.. الصراع على اللقب يعقد جولات الحسم.. كيف يتم ترتيب الفرق عند تساوي النقاط؟

5 اختبارات لتشخيص كورونا.. 2 منها يفسدان الصوم

روسيا: مستعدون للحوار مع أمريكا بشأن الحد من التسلح

تشديدات أمنية بالقاهرة لمتابعة قرار غلق الحدائق والمنتزهات فى عيد الربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

بسبب رزان.. عبد الله جمعة يفجر غضب جماهير الزمالك

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

شاهد.. السبب الحقيقي وراء تدهور الحالة الصحية في الهند و تفشي كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ