رغم فوائده الكثيرة.. تعرف على أضرار فيتامين سي في الجسم

قالت الدكتورة روان توفيق إخصائية الصحة العامة ، إن فيتامين سي من الفيتامينات التى لا ينتجها الجسم ولا تخزن فى الجسم وتذوب فى الماء ويحتاجه الجسم يوميا ولكن بمعدل طبيعي دون الإفراط.

وأضافت توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية،أن الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص فى التغذية ويقومون بغسيل الكلى، أو يعتمدون على الوجبات السريعة دون إشراك الفاكهة والخضروات داخل الوجبة الغذائية، يجب عليهم تناول فيتامين سي يوميًا كمكمل غذائي.



ولفتت توفيق إلى أن فيتامين سي تتعدد فوائده فهو يعد أحد العوامل الأساسية فى تقوية المناعة وبناء العظام ومضاد للأكسدة ويمنع نمو الخلايا السرطانية فى الجسم،ويعزز من صحة البشرة والشعر.

وأشارت توفيق إلى أن الجرعة للأشخاص البالغين تكون ٩٠ ملي جرام فقط يوميًا، وإذا كان الشخص مدخنا يزيد إلى ١٢٠ ملي جرام، لأن التدخين يهدر من فيتامين سي ويقلل من امتصاصه.

وحذرت توفيق من خطورة التجاوز فى تناول الفيتامين يوميا بمعدل أكثر من ٢٠٠٠ ملي جرام ، لانه من الممكن ان يتسبب فى عدة أضرار لحظية مثل الصداع والقيء والغثيان والأرق وقرحة المعدة،لافتة إلى أن الاشخاص الحريصين على تناول الفاكهة والخضروات لا يحتاجون فيتامين سي كمكمل غذائي.

ونصحت توفيق تناول فيتامين سي للاشخاص الذين لديهم آلام فى المفاصل او تورم والخشونة وتساقط الشعر،نقص فى الحديد،مضيفة أن فيتامين سي يساعد فى امتصاص الحديد فى الغذاء.