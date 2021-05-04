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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاى الأعشاب المثلج

شاي أعشاب بارد مثلج للصيف مع الوصفات

صدى البلد

كشف موقع هيلثي عن قوائم الأعشاب المبردة والصحية التي يمكن تحضير الشاي المثلج منها على النحو التالي..

 

شاي مثلج بلسم الليمون

 

يُطلق على بلسم الليمون كعشب برائحة الليمون ينتمي إلى عائلة النعناع ويشتهر بقدراته المهدئة والمبردة.

 

طريقة التحضير

اغلي الماء في برطمان ثم اسكبي العسل وأوراق المليسة والماء المغلي. دعي الخليط يغلي لمدة 20-30 دقيقة. ثم في كوب شاي مثلج ، أضيفي مكعبات الثلج واسكبي السائل. يمكن عصر الليمون لرفع مذاق الشاي المثلج.

 

شاي مثلج الكركديه

 

الكركديه هو عشب صيفي لأنه يساعد في خفض درجة حرارة الجسم بسبب تأثيره المهدئ.

 

طريقة التحضير

في وعاء زجاجي ، اخلطي الأعشاب في الماء واتركيها تترسب لمدة 3-5 ساعات في درجة حرارة الغرفة. في كوب من الشاي المثلج ، ضعي مكعبات الثلج واسكبي الشاي بعد تصفيته. أضيفي التوت إلى الشاي لتحسين الطعم.

 

شاي مثلج بالنعناع

 

يوازن النعناع إلكتروليتات الجسم عن طريق توفير أيونات البوتاسيوم والصوديوم الأساسية.

 

طريقة التحضير

صبّي الماء الساخن في برطمان وقومي بنقع الشاي بمساعدة أكياس الشاي عن طريق تركه لمدة 10 دقائق تقريبًا. ثم في إبريق ، ضعي الشاي المخمر ، ثم أضيفي أوراق النعناع والليمون والعسل. ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة وقدميه.

 

شاي مثلج بالزنجبيل

 

يشتهر الزنجبيل بزيادة حرارة الجسم.

 

طريقة التحضير

أضيفي أكياس الشاي المغلي والماء المغلي في برطمان واتركي الخليط مترسبًا لمدة 10-12 دقيقة. الآن تخلصي من أكياس الشاي واتركي الشاي يبرد لمدة ساعة. اخلطي الزنجبيل والعسل وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة. في كوب شاي مثلج ، ضعي مكعبات الثلج الآن.

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