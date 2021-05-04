حدث ليلا.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد ٣٠ طائرة رافال.. إطلاق النار على مسلح حاول اقتحام مقر الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".. الصين تطلق صاروخا للفضاء يزن 21 طنًّا ويهدد الأرض

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد ٣٠ طائرة طراز رافال

وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات، وذلك فى إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة.

إطلاق النار على مسلح حاول اقتحام مقر الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"

قال مسؤولون أمريكيون، إن عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أطلقوا النار على رجل حاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، في لانجلي بولاية فيرجينيا.



الداخلية تكشف حقيقة مقتل لواء بالمعاش

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل لواء شرطة "بالمعاش" قبل إفطار اليوم الموافق 3 الجاري داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل وسرقة مبلغ مالي.



مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-5-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 4-5-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف انحاء العالم ولعل أبرز المباريات في دوري أبطال أوروبا بين فريق مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في إياب دور نصف نهائي البطولة .

بالصور.. انفجار أسطوانات غاز يشعل حريقا هائلا بفرن مخبوزات بالمحلة والأمن ينقذ مواطنين

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية منذ قليل في إخماد نيران حريق هائل اشتعلت نيرانه بفرن مخبوزات سياحي شهير إثر حدوث ماس كهربائي تسبب انفجار أسطوانات غاز مما أثار الرعب في قلوب المواطنين القاطنين بمنطقة شارع البحر أمام مسجد الباشا وتم الدفع ب٤ سيارات مطافئ وإخماد نيران الحريق قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح او سقوط ضحايا ومصابين .

روجينا تودع فريق عمل "بنت السلطان"بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة روجينا، مجموعة صور مع فريق عمل مسلسلها الرمضاني “بنت السلطان”، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان

أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

اقتصادية النواب تناقش موازنة وزارة قطاع الأعمال العام .. غدا

تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها غدا الأربعاء، حيث تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعا لنظر موازنة العام المالي ‏2021 و2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ومنها ديوان عام الوزارة و مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 20 مليون حالة

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 357 ألفا و229 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتتجاوزت الإصابات حاجز الـ 20 مليون حالة حتى الآن.

إصابة 50 شخصا في انهيار جسر أثناء عبور قطار بالمكسيك.. صور

أصيب 50 شخصا، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جسر، بالتزامن مع مرور قطار في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي.



كارثة في الطريق.. الص

ين تطلق صاروخا للفضاء يزن 21 طنًّا ويهدد الأرض

بعد دراسة صينية غير مكتملة؛ أطلقت الصين، صاروخا، يبلغ وزنه 21 طنا، إلى الفضاء، حذر الخبراء منه؛ باعتباره صاروخا خارج نطاق السيطرة، ومن الممكن أن يسقط على الأرض في أي لحظة، ويدمر مناطق كاملة مأهولة بالسكان.

مجاعة وطاعون وغياب الشمس.. قصة أسوأ عام في تاريخ البشرية

مع تزايد عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالات الإصابة والوفيات في عام 2021، يظن البعض أن العام الجاري هو أسوأ عام في تاريخ البشرية، ولكن مرت ظروف وأعوام أكثر سوءا على البشر.

الولايات المتحدة تستعد للترخيص بـ تلقيح الأطفال من 12 إلى 15 عاما

كشف مسئولون أمريكيون، عن عزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منح ترخيص لـ لقاح شركة فايزر/ بيونتيك من أجل تلقيح الأطفال والمراهقين من عمر 12 إلى 15 عاما، الأسبوع المقبل.



الصحة: تسجيل 1078 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 62 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 432 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172774 حالة .