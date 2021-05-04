للفتيات والسيدات.. نصائح لخسارة الوزن في الأيام الأخيرة من رمضان

خسارة الوزن

تسعى الفتيات والسيدات، غالبا، لاستغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان في خسارة الوزن الذي اكتسبوه في بداية الشهر، وذلك بسبب استهلاك المشروبات والعصائر الرمضانية الشهية، ، لذا سنقوم بعرض بعض النصائح البسيطة للمساعدة في خسارة الوزن.



نصائح لخسارة الوزن في الأيام الأخيرة من رمضان



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه يمكن استغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان في خسارة الوزن المكتسب، حيث أنها فرصة ممتازة للسيدات والفتيات أكثر من الرجال لأنهم يخسرون الوزن بشكل أسرع.





وأفاد القيعي، بأنه يمكن ببعض النصائح أن تحقق الفتيات والسيدات خسارة الوزن بسهولة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، واستغلالها بشكل جيد، وذلك عبر:

نصائح لخسارة الوزن في الأيام الأخيرة من رمضان



1- استغلال مجهود تنظيف المنزل بحيث يعتبر مجهود منتظم لمدة طويلة نسبيًا ويمكن أداء بعض الحركات الرياضية، وبذلك يعتبر بديلا عن التمرين التقليدي.

2- يمكن طهي الاطعمة بأسلوب صحي منزليا و نكهة لذيذة للمساعدة في انقاص الوزن.

3- أداء صلاة التراويح، حيث أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن حركات الوضوء والصلاة تساعد على إعطاء الجسم شكل مشدود ومتناسق.

4- تناول التمر والفواكه بديلا عن الحلويات المصنعة، وذلك يساعد على حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف، وتساعد على تحسين الحالة النفسية وعلى الشبع لفترة بسبب الألياف .

5- تناول الخضروات وهو ما يساعد على خسارة الوزن حيث أنها قليلة السعرات الحرارية، كما يساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والماء للترطيب، وتجنب العطش خاصة الخيار والخس والكوسة.