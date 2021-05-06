سلطة باذنجان مقلي

يعد الباذنجان من أكثر الأطعمة الشهية المتوفرة في الأسواق بتكلفة بسيطة جدا وفى نفس الوقت يحتوى على قيمة غذائية عالية جدا، ولأن البعض لايحب مذاق الباذنجان التقليدي نقدم لكم وصفات مختلفة لتقديم سلطة الباذنجان .



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سلطة الباذنجان بالزبادي ...

سلطة الباذنجان بالزبادي

المقادير :-

1باذنجان مكعبات محمر

3بطاطس مكعبات محمرة

بصلة شرائح

كوب بقدونس مفروم

كوب حمص مسلوق

كوب ونصف كابوتشي مفروم

5عيش لبناني مقطع ومقلي

(التتبيلة)

2كوب زبادي

نصف كوب طحينة

عصير ليمونة

2فص ثوم

ملعقة كبيرة سماق بودر

رشة ملح

طريقة التحضير :-

في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونقلب جيداً ثم في بولة أخرى نضع الكابوتشي والبصل والحمص والعيش المقلي والباذنجان والبقدونس والبطاطس ونقلب ثم نضع السلطة في طبق التقديم ونضع عليها التتبيلة وتقدم .



مقادير طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة ..

1 باذنجان رومي مقطع حلقات

3 ملاعق طحينة

1 كوب ماء

1 ملعقة كمون

¼ملعقة ملح

¼ ملعقة فلفل

3 ملاعق زيت زيتون

2 ملعقة عصير ليمون

1 كوب حب رمان

2 فص ثوم مفروم

زيت للقلي

1 حزمة جرجير

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان :

1- قلّي الباذنجان في الزيت حتى يصبح ذهبياً.

2- احضري وعاء واخلطي الطحينة مع الماء، عصير الليمون، الملح، الفلفل، الثوم وزيت الزيتون وقلّبي جيداً.

3- احضري وعاء وضعي الباذنجان ثم اسكبي عليه الطحينة وزيّني بالجرجير وحب الرمان ثم قدميه.

طريقة تحضير سلطة الباذنجان التركية..

½ كوب حمص مسلوق ثمرة باذنجان مشوية

2 ثمرة خيار كبير مبشور

2 ثمرة طماطم مقشّرة ومقطعة مكعبات صغيرة بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ كوب بقدونس طازج مقطّع ملعقة صغيرة سماق

½ ملعقة صغيرة كمون ملح وفلفل أسود

في وعاء كبير ضعي الخيار والطماطم والبصل والحمص والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وقلبي جيدًا.

انزعي قشرة الباذنجان وقطعيه ثم أضيفي إلى الطماطم والبصل.

أضيفي الكمون والزيت والسماق والبقدونس وقلبي جيدًا.

قدمي السلطة باردة