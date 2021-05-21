اختلافات لا تتوقعها.. أيهما أفضل الزبدة أم السمن ؟

يعتقد الكثير من الناس أن السمن والزبدة متماثلان ، لكن يجب ملاحظة أن هناك اختلافات معينة بين الاثنين. من الضروري معرفة هذه الاختلافات لأنها تتعلق بتناولك جنبًا إلى جنب مع ملفك الغذائي.

بالانتقال إلى Instagram ، أوضح ممارس الدكتورة Aiswarya Santhosh الأمر نفسه.

وفقًا للممارس ، تساعد الزبدة في تخفيف الأمراض الهزيلة ، والسعال ، والبواسير ، وتحسن البشرة ، والقوة ، والقوة الهضمية. قالت: "الزبدة الطازجة مثير للشهوة الجنسية".

"السمن يحسن الفكر والذاكرة والهضم والتمثيل الغذائي والمناعة وطول العمر والرؤية والرجولة. إنه الأفضل بين جميع الدهون الخارجية. إنها تجدد في الطبيعة وتهدئ فاتا وبيتا ".

وفقًا للممارس ، يعمل السمن كعامل تزليق في الجسم مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية.

كيف يصنع السمن؟

السمن هو زبدة مصفاة مصنوعة عن طريق إزالة مواد الحليب الصلبة ودهون الحليب والماء وما إلى ذلك.

وأشار الدكتور سانثوش إلى أن "السمن العضوي للأبقار التي تتغذى على العشب ، والمصنوع من اللبن الرائب ، لن يغير مستويات الدهون بشكل مثير للقلق".

من يمكنه تناول السمن؟

يمكن استخدام السمن لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

"السمن له فوائد صحية أفضل من الزبدة. تحتوي الزبدة على دهون مشبعة أكثر من السمن ويمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول. يمكن أن تسبب الزبدة الإمساك في حين أن السمن يخفف الإمساك.

غير أن السمن المصنوع "مباشرة من اللبن ليس جيداً" حسب قولها.

وأضافت أن أصحاب طبيعة الكافا "يجب أن يستخدموا السمن باعتدال".