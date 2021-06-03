طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة
يعد الكب كيك من الحلويات المميزة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تناولها في وجبة الإفطار مع إضافة المكسرات التي تمد الجسم بالطاقة.
وإليكم طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة
مقادير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة
كب كيك
100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة
45 جرام كاكاو بودرة
120 جرام دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
100 جرام سكر
50 جرام سكر بني
1 ملعقة صغيرة فانيليا
100 مل لبن رايب
100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء
100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة
فروستنج
150 جرام زبدة
500 جرام سكر بني
6 ملعقة كبيرة كريمة
ملح
للتزيين
100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء
100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة
طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة
* فى العجان يخفق زبدة وسكر وسكر بنى ثم يضاف البيض والفانيليا تدريجيا" مع استمرار الخفق ثم تضاف الشوكولاتة ثم تضاف المقادير الجافة واللبن رايب ثم تخلط جيدا
* ثم تضاف الشوكولاتة شيبس وتقلب
* ثم يوضع خليط الكب كيك فى قالب كب كيك مبطنة بورق
* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة
للفروستنج
* تخفق زبدة وسكر بنى ثم تضاف كريمة
* ثم يوضع الخليط فى كيس حلوانى ويزين الكب كيك بالفروستنج والشوكولاتة شيبس