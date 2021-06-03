يعد الكب كيك من الحلويات المميزة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تناولها في وجبة الإفطار مع إضافة المكسرات التي تمد الجسم بالطاقة.

وإليكم طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة

مقادير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة



كب كيك

100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

45 جرام كاكاو بودرة

120 جرام دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

100 جرام سكر

50 جرام سكر بني

1 ملعقة صغيرة فانيليا

100 مل لبن رايب

100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء

100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة

فروستنج

150 جرام زبدة

500 جرام سكر بني

6 ملعقة كبيرة كريمة

ملح

للتزيين

100 جرام شوكولاتة شيبس بيضاء

100 جرام شوكولاتة شيبس غامقة



طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة البيضاء والداكنة



* فى العجان يخفق زبدة وسكر وسكر بنى ثم يضاف البيض والفانيليا تدريجيا" مع استمرار الخفق ثم تضاف الشوكولاتة ثم تضاف المقادير الجافة واللبن رايب ثم تخلط جيدا

* ثم تضاف الشوكولاتة شيبس وتقلب

* ثم يوضع خليط الكب كيك فى قالب كب كيك مبطنة بورق

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة

للفروستنج

* تخفق زبدة وسكر بنى ثم تضاف كريمة

* ثم يوضع الخليط فى كيس حلوانى ويزين الكب كيك بالفروستنج والشوكولاتة شيبس

