القطار الترددى بديل الميكروباصات على الدائرى .. شاهد

قالت دكتور أية الجارحى ، أستاذ اللوجيستيات بكلية النقل الدولى ، إن الاتوبيس الترددى سيكون بديل الميكروباصات على الدائرى فى أواخر العام الجارى .

وأضافت " الجارحى " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن الاتوبيسات الأخرى ستعمل طبيعى جدا ولكن ستمنع من السير على الطريق الدائري .

وأشارت أستاذ اللوجيستيات بكلية النقل الدولى ، إلى أن كل خطوة إيجابية هدفها حماية المواطنين والبيئة من التلوث ، لافتة إلى أن الاتوبيس الترددى نقلة حضارية كبيرة موجودة في العالم كله .

وتابعت أستاذ اللوجيستيات بكلية النقل الدولى ، أنه من الصالح خفض الاختناقات المرورية ، مؤكدة أن الاتوبيس الترددى سيكون له حارة مخصصة.