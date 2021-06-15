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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: القطار الترددى بديل الميكروباصات على الدائرى.. وزير الزراعة يوضح الجهود المصرية في مكافحة التصحر والجفاف

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

ناقشت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نعرض لكم أبرزها: 

 وزير الزراعة يوضح الجهود المصرية في مكافحة التصحر والجفاف


قال السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن  مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء الذي يعمل على مكافحة التصحر ، والتقليل من تدهور الأراضي ، والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني .


العرابى: أتوقع دعما عربيا لدولتي المصب أمام مجلس الأمن في ملف السد الاثيوبي


وأضاف السفير محمد العرابى ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر ٢ ، أن موقف اثيوبيا غير مبرر أو متوقع بالنسبة لدولة تستضيف مقر الإتحاد الإفريقي .


أفضل الوجبات لتعزيز المناعة لمواجهة كورونا والطقس الحار


وأضافت "استشاري التغذية والباطنة العامة"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن التجربة العملية في فترة كورونا أثبتت أن جميع الأجسام التي تحصل على تغذية سليمة، دائما تتعرض على فيروس بأعراض خفيفة جدا.


دبلوماسي: الجامعة العربية أكدت تأييدها لموقف مصر من ملف سد النهضة
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الاجتماع الذي ستستضيفه " الدوحة " لمجلس وزراء الخارجية العرب ، غدا  ، سيتناول تأييدا واضحا لـ مصر في ملف  سد النهضة .


شائعات مبالغ فيها.. مصور اللحظات الأخيرة للأسد سكار فيس يرد على السوشيال ميديا
قال المصور مصطفى البرلسي، مصور اللحظات الأخيرة لـ الأسد " سكار فيس " ، إن القصص التي تم تداوالها عن الأسد "سكار فيس " بمواقع التواصل الاجتماعي  ، " مبالغ فيها" وعارية تماما من الصحة .


آخرهم الدنماركي إريكسن .. لاعبون انتهى مشوارهم الكروي بأزمات صحية
 

 أضاف التقرير ، أن في مشهد مروع في يورو عام 2021 ، خلال مباراة الدنمارك وفنلندا ، وتحديداً في الدقيقة 42 ، سقط اللاعب كريستيان إريكسن ، نجم الدنمارك مغشياً عليه .

 


القطار الترددى بديل الميكروباصات على الدائرى
أشارت أستاذ اللوجستيات بكلية النقل الدولى ، إلى أن كل خطوة إيجابية هدفها حماية المواطنين والبيئة من التلوث ، لافتة إلى أن الاتوبيس الترددى نقلة حضارية كبيرة موجودة في العالم كله .


الزراعة تكشف تفاصيل "الدلتا الجديدة" وماتم بالمشروع حتى الآن


قال الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أن الشق الأول في التطوير ، يتضمن العمل على زيادة نسبة الأراضي المزروعة ، والشق الثاني يهدف إلى  تحسين جودة الأرض الزراعية ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تعليماته بغرض الانتهاء السريع من تنفيذه .


تعرف على سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-6-2021


استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء 15- 6-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.


أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-6-2021


استعرض برنامج "صباح البلد " المُذاع على فضائية  "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء 15-6-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر .

 

اخبار التوك شو اخبار الطقس اسعار الذهب الاتحاد الافريقي التصحر والجفاف الجهود المصرية

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